Это небольшой астероид будет кружить вокруг нашей планеты.

В скором времени Земля временно приобретёт нового "спутника" - небольшой астероид будет кружить вокруг нашей планеты около двух месяцев. С 29 сентября по 25 ноября этот космический гость, обнаруженный учёными из Испании, совершит полный оборот вокруг Земли.

Исследователи Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе поделились своим открытием в научном журнале. Они рассказали, что Земля иногда "ловит" астероиды, которые затем некоторое время проводят в её окружении. Наш новый гость, астероид 2024 PT5, всего 10 метров в диаметре, был замечен системой астрономического наблюдения ATLAS.

Учёные выяснили, что астероид приблизится к Земле достаточно, чтобы на некоторое время стать её спутником. Это не первый случай, когда космические объекты попадают в гравитационный захват нашей планеты, но каждый раз это явление вызывает большой интерес среди специалистов и любителей астрономии.

По расчётам исследователей, астероид будет сопровождать Землю в течение примерно 53 дней. После этого астероид продолжит своё путешествие по Солнечной системе, вероятно, возвращаясь в пояс астероидов Арджуна, откуда он и прибыл.

Такое событие - отличный повод для всех, кто интересуется космосом, следить за новостями астрономии и не упустить шанс увидеть нашего временного спутника.