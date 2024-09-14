Релиз возможен уже в сентябре-октябре.

Компания Meizu, известная своими смартфонами, неожиданно анонсировала новую модель, несмотря на предыдущие заявления о выходе из бизнеса. Новый смартфон, который пока носит рабочее название Lucky 08, обещает стать настоящим прорывом благодаря своему необычному дизайну и мощным характеристикам.

Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station, который часто делится достоверными сведениями о новинках технического мира, Lucky 08 получит уникальный дизайн камеры. Основной объектив будет окружен дополнительным объективом и вспышкой, создавая эффект вращения. Этот стиль уже успел получить название "в стиле Star Trek".

Кроме того, устройство будет оснащено ёмким аккумулятором, вероятно, на 6000 мАч, что обеспечит долгое время работы без подзарядки. Также смартфон получит поддержку искусственного интеллекта через систему Flyme AIOS, что сделает его использование ещё более удобным и интуитивно понятным.

Несмотря на продвинутые технологии, Meizu стремится сохранить доступную цену на Lucky 08. Ожидается, что корпус устройства будет выполнен из пластика с плоскими гранями, а рамка дисплея останется тонкой и симметричной, что придаст смартфону современный и привлекательный вид.

Дата выхода новинки пока остаётся неизвестной, но появление живых фотографий устройства намекает на скорый релиз, возможно, уже в сентябре или октябре.

Этот анонс стал неожиданностью для многих, ведь зимой Meizu объявила о своём уходе с рынка смартфонов. Тем не менее, за последние месяцы компания выпустила несколько новых моделей, и Lucky 08 станет продолжением этой тенденции. Это подтверждает, что Meizu, возможно, не готова покидать рынок смартфонов и продолжает работать над инновациями, стремясь удивить своих пользователей.