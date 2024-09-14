Функция доступна в приложении для Android версии 12.17

"Альфа-Банк" представил новую функцию в своем приложении для Android, направленную на борьбу с мошенничеством. Теперь, если появятся сомнения по поводу транзакций, сотрудники банка смогут связаться с клиентами напрямую через приложение. Это позволит удостовериться, что звонок действительно исходит от банка, а не от мошенников.

Вот как это работает: если сотрудник банка заметит подозрительную активность, он может позвонить клиенту через приложение. Клиент увидит на экране своего телефона специальное уведомление с возможностью ответить или отклонить звонок. Если выбрать ответ, то сразу же начнется безопасный IP-звонок через приложение. Эта функция работает даже если вы находитесь за границей.

Кроме того, в банке реализовали систему верификации сотрудников. Если вам звонит кто-то, кто представляется сотрудником "Альфа-Банка", вы можете попросить его назвать уникальный код, который генерируется в приложении. Это поможет убедиться, что звонящий действительно работает в банке.

Эти нововведения делают общение с банком еще более безопасным и помогают защититься от мошенников. "Альфа-Банк" стал первым на рынке, кто предложил такую функцию, подчеркивая свою заботу о безопасности клиентов.