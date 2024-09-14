При этом проблем с запчастями нет.

Suzuki продолжает успешно работать в России, предлагая автомобили и качественное обслуживание. С октября стоимость машин увеличится на 250 тысяч рублей. Компания поддерживает своих клиентов и обеспечивает бесперебойную работу с дилерами. Важно, что гарантия распространяется только на официально завезенные авто. Для машин, купленных через параллельный импорт, действует дилерская гарантия на 2 года или 60 тысяч километров.

Сервисное обслуживание и запчасти для автомобилей Suzuki доступны без проблем, включая те, что были ввезены неофициально. Благодаря унификации многих деталей, клиенты могут не беспокоиться о наличии необходимых компонентов.

В настоящее время в России можно приобрести следующие модели Suzuki:

Grand Vitara по цене от 4,1 млн рублей;

Ertiga от 2,36 млн рублей;

Baleno от 2,1 млн рублей;

Пятидверный Jimny от 3,6 млн рублей.

Покупателям стоит ожидать повышения цен на автомобили минимум на 250 тысяч рублей уже в октябре. На смотря на это, Suzuki всё еще остается надежным выбором для тех, кто ищет качественный зарубежный автомобиль с надежной поддержкой и техническим обслуживанием.