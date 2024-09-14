Закамуфлированную машину заметили в США.

В США на парковке студии Warner Bros был замечен новый автомобиль от Tesla, который скоро должен быть представлен публике. Этот автомобиль, получивший название Robotaxi, был замаскирован так, что на первый взгляд казался обычным пикапом. Однако внимательный взгляд раскрывает знакомые черты, характерные для автомобилей Tesla, включая уникальные передние фонари и большие колеса, которые могут быть частью маскировки.

Менее чем за месяц до официального представления, компания Tesla, возможно, специально дала возможность увидеть своё новое творение. О самом автомобиле пока известно немного. Ранее появлялась информация, что Tesla работает над созданием своего самого доступного электромобиля, стоимость которого не должна превышать 30 000 долларов. Эта модель, предположительно, получит название Model 2.