Но этому может помешать правительство США.

Илон Маск, глава компании SpaceX, выразил мнение, что проект Starship может стать ключом к выживанию человечества, позволяя освоить другие планеты. Однако, по его словам, главным препятствием на этом пути является бюрократия в США. Маск предложил создать специальный департамент для повышения эффективности работы правительства - Департамент эффективности правительства (DOGE). Он утверждает, что без упрощения правительственных процедур, важные проекты, включая космические, могут оказаться под угрозой.

Маск подчеркнул, что стремление к многопланетной жизни необходимо для предотвращения вымирания человечества. Он указал на проблемы, связанные с бюрократией, приведя в пример затягивающееся строительство высокоскоростной железной дороги в Калифорнии, которое обходится в миллиарды долларов и не приносит ожидаемых результатов.

В контексте политики, Дональд Трамп, бывший президент США, выразил готовность назначить Маска на руководящую должность в департаменте, способствующем увеличению эффективности государственного управления, в случае своего переизбрания. Маск, в свою очередь, уже столкнулся с препятствиями со стороны Федерального управления гражданской авиации (FAA) при попытках тестирования космических кораблей, что, по его мнению, может существенно затруднить освоение Марса.

Маск также выразил обеспокоенность по поводу возможных сложностей при работе с нынешней администрацией и предположил, что при избрании Камалы Харрис президентом, шансы человечества на колонизацию Марса могут существенно снизиться.