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g1tarist
На заводе АвтоВАЗ начали выпускать новую модель Lada Vesta SW Cross в самой полной комплектации
Однако, не обходится и без определенных рисков.

Сотрудник завода поделился фотографией новинки и рассказал о её особенностях. В числе преимуществ автомобиля - зеркала, которые можно складывать нажатием кнопки, датчики парковки спереди и сзади, система, предупреждающая о машинах в "слепых" зонах, подогрев всех сидений, удобный подлокотник для задних пассажиров и дополнительные подголовники. Также в машине есть противотуманные фары, подогрев для форсунок стеклоомывателя, система стабилизации и большой экран мультимедиа.

Ранее стало известно, что на территории АвтоВАЗа складируются тысячи новых Lada Vesta с установленной системой стабилизации и обновлённым программным обеспечением электронных блоков. Важно отметить, что в новых моделях Lada Vesta, оснащённых системой ESC и другими опциями, была обнаружена проблема, из-за которой автомобиль может загореться при определённых условиях.


#автоваз #lada vesta
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