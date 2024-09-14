Освободили шестую часть оккупированной территории РФ.

Несмотря на все попытки украинской армии закрепиться в Курской области российские войска продолжают успешное контрнаступление. Сегодня приходят новости, что ВС РФ продвигаются на западном фланге засевших в Суджанском районе подразделений ВСУ. Кроме того, по официальным данным уже освобождено до 200 квадратных километров Курщины, что почти 6-я часть всего, что смогли оккупировать ВСУ с момента атаки 6-го августа текущего года.

Сейчас российские войска наступают на Суджанский район со стороны Коренево и штурмовые действия ведутся в населенных пунктах хутор Покровский, Любимовка Кореневского района и Толстый Луг суджанского района. Кроме того, согласно некоторым сообщениям, Покровский уже полностью под российским контролем. ВС РФ, согласно украинским источникам, стремятся перерезать автомобильную дорогу Суджа – Коренево, по которой идет снабжение ряда гарнизонов ВСУ. Перехват контроля над этой дорогой резко осложнит положение украинской армии.

В целом ситуация на Курщине остается тяжелой, так как украинцы пытаются организовать линию обороны и наладить логистику. При этом регулярно происходят встречные сражения, которые всегда считались наиболее тяжелыми в военной науке.