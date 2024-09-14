Украина может остаться без военной помощи США.

На этой неделе в Киев с рабочим визитом прибыл глава Госдепа США Энтони Блинкен, который провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского народа остался крайне разочарованным прошедшей встречей. Об этом сообщает украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник на Банковой. При этом уточняется, что главной темой беседы стали боевые действия на востоке Украины и план ВСУ на следующий год.

Как пишет «Резидент», центральной темой переговоров стало обсуждение планов украинской армии на 2025-й год. При этом Блинкен потребовал от Зеленского предоставить публичную версию плана, под которую и будет выделяться бюджет. А пока плана нет, то и деньги останутся у американцев. Тут стоит напомнить, что из-за плохого состояния Байдена Блинкен получил все полномочия на подобные дела.

«Зеленский остался недоволен переговорами с госсекретарем, так как Энтони Блинкен потребовал от Украины новый публичный план для войны с Россией. США не будут выделять новую финансовую и военную помощь Украине на следующий год из-за отсутствия перспектив на поле боя для ВСУ» - пишет «Резидент».Оставшийся недовольным встречей Зеленский теперь готовится вылететь в Вашингтон, чтобы лично переговорить с президентом Байденом о вопросах военной помощи. Есть вероятность, что если это ему не удастся, то Киев может лишиться военных поставок из США до окончательного решения вопроса с выборами. Кроме того, стоит помнить, что озвученная обида может быть игрой на публику, чтобы создать ложное впечатление, что Украину бросают.