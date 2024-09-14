Обстановка остается нестабильной.

В начале этой недели российские войска начали контрнаступление в Курской области, чтобы выдворить с российской земли украинские подразделения. Как писали украинские источники, атака стала полной неожиданностью для командования ВСУ и за несколько дней было освобождено 12 населенных пунктов. При этом западное издание AR пишет, что ВСУ не торопятся и продолжают наносить встречные удары, а также непонятно является контрнаступление просто попыткой вернуть потерянные территории или атака перерастет в нечто большее.

«Ситуация остается нестабильной, и еще слишком рано оценивать весь масштаб российского контрнаступления» - пишет автор AR.

Российская армия задействовала в атаке на Курщине хорошо подготовленные подразделения морской пехоты и ВДВ. В то же самое время приходят новости, что командование ВСУ убрало часть хорошо оснащенных бригад из Курской области и направило их на Покровское направление. Кроме того, обе стороны предпринимают встречные атаки, что создает эффект полной неопределенности на ЛБС.

«Тем временем ВСУ продолжают укреплять свои позиции в районах, которые они захватили в Курской области, налаживая линии снабжения и готовясь к фазе обороны по мере усиления российских контратак» - дополняет автор.

Ранее сообщалось, что украинцам не удалось закрепиться к югу от Коренево на правом берегу реки Сейм. Именно там командованием ВСУ планировалось создать линию укреплений, которая должна была остановить российское контрнаступление. О каких позициях указывается в издании AR в материале не уточняется.