Возможно, у Киева кончились Storm Shadow.

Игра в разрешат-неразрешат Киеву бить английскими крылатыми ракетами Storm Shadow по «старой» российской территории все продолжается. Согласно заявлениям ряда источников этот вопрос должен окончательно решиться во время встречи английского премьера Кира Стармера с президентом США Джо Байденом 13 сентября 2024-го года. Однако британская газета The Daily Telegraph сомневается, что Киев сможет ударить, так как у них просто нету нужного количества ракет этого типа.

Британское издание ссылается на собственные источники в военных кругах и заявляет, что ни у Киева, ни У Лондона нет достаточного количества крылатых ракет этого типа для применения по территории России. Имеющиеся боеприпасы были потрачены украинской армией для нанесения ударов по Крымскому полуострову, а Великобритания, предположительно, уже давно передала все имеющиеся резервы. При этом Франция пока вообще никак не реагирует на просьбы Зеленского разрешить использовать французский аналог SCALP-EG.

Стоит отметить, что с ЛБС регулярно приходят сообщения про снижение интенсивности использования ВСУ ракет Storm Shadow. Это может означать как пустые склады, так и подготовку ВСУ к массированному удару и банальному накоплению потенциала. На этом фоне выступил с комментарием премьер Стармер, который заявил, что им не нужна прямая война с Россией, но у Украины есть право на самооборону и Британия просто помогает его использовать в полной мере средствами и обучением. Однако стоит помнить, что западные политики всегда ведут свою игру и что на самом деле будет принято к исполнению можно будет узнать только по факту событий.