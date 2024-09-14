Буквально на днях украинское подполье смогло выследить большую колонну украинской армии, после чего по ней отработали российские ракеты. Сегодня приходит новость, что это не единственный успех подпольщиков и благодаря их действиям ВСУ лишились состава с боеприпасами и военной техникой в Харьковской области. Согласно словам координатора Николаевского подполья Лебедева, состав остановили благодаря поджогу релейного шкафа на пути следования, а когда поезд оставили на запасных путях туда навели ВС РФ.
Со слов координатора подпольщиков, релейный шкаф был уничтожен, и украинцы остановили состав на запасных путях на станции «Первомайское-Южная» в непосредственной близости от бывшего склада ракетного топлива. Пока поезд находился в отстойнике, координаты «посылки» передали российским военным и туда нанесли удар. Про последствия прилета ничего не сообщается и есть только информация, что услышали звуки детонации боекомплекта.
«Стало известно, что груженный военной техникой и БК состав вышел из ПГТ Шевченково Харьковской области. Состав вез усиление на купянское направление. Чтобы приостановить движение состава, русское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге по пути следования военного груза» - передает слова Лебедева РИА Новости.
Стоит отметить, что идущий состав направлялся из ПГТ Шевченко на Купянское направление и вез военную технику и боекомплект. На том направлении российские войска смогли серьезно продвинуться вперед в направлении Оскольского водохранилища и туда спешно перебрасывают подкрепления. В том числе и одиозную 3-ю штурмовую бригаду, состоящую из отборных националистов.