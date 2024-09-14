Спровоцировали остановку состава и передали координаты ВС РФ.

Буквально на днях украинское подполье смогло выследить большую колонну украинской армии, после чего по ней отработали российские ракеты. Сегодня приходит новость, что это не единственный успех подпольщиков и благодаря их действиям ВСУ лишились состава с боеприпасами и военной техникой в Харьковской области. Согласно словам координатора Николаевского подполья Лебедева, состав остановили благодаря поджогу релейного шкафа на пути следования, а когда поезд оставили на запасных путях туда навели ВС РФ.

Со слов координатора подпольщиков, релейный шкаф был уничтожен, и украинцы остановили состав на запасных путях на станции «Первомайское-Южная» в непосредственной близости от бывшего склада ракетного топлива. Пока поезд находился в отстойнике, координаты «посылки» передали российским военным и туда нанесли удар. Про последствия прилета ничего не сообщается и есть только информация, что услышали звуки детонации боекомплекта.

«Стало известно, что груженный военной техникой и БК состав вышел из ПГТ Шевченково Харьковской области. Состав вез усиление на купянское направление. Чтобы приостановить движение состава, русское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге по пути следования военного груза» - передает слова Лебедева РИА Новости.

Стоит отметить, что идущий состав направлялся из ПГТ Шевченко на Купянское направление и вез военную технику и боекомплект. На том направлении российские войска смогли серьезно продвинуться вперед в направлении Оскольского водохранилища и туда спешно перебрасывают подкрепления. В том числе и одиозную 3-ю штурмовую бригаду, состоящую из отборных националистов.