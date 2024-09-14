Теперь он показывает рекламу даже во время паузы.

В последнее время пользователи YouTube, которые смотрят видео на телевизорах, столкнулись с нововведением: теперь реклама появляется даже тогда, когда видео находится на паузе. Это изменение было впервые анонсировано командой YouTube в мае 2023 года, и после тестирования в некоторых регионах, теперь оно внедряется для зрителей по всему миру.

Как это работает? Когда вы ставите видео на паузу, изображение с видео уменьшается и перемещается в левую часть экрана, а справа появляется рекламное объявление. На рекламе четко указано, что это спонсорский контент, видно название бренда и его логотип. Есть возможность закрыть рекламу, нажав кнопку «Отклонить», или узнать о ней больше, нажав на кнопку с информацией. Как только вы возобновляете просмотр видео, реклама исчезает.

Кроме того, Google продолжает борьбу с использованием блокировщиков рекламы на YouTube. Одним из последних шагов в этой борьбе стало внедрение рекламы непосредственно на сервере, что делает невозможным её блокировку стандартными средствами. Это означает, что реклама теперь встроена прямо в видеоконтент, и избежать её можно только с помощью платной подписки на YouTube Premium.

Эти изменения вызвали немало обсуждений среди пользователей. Некоторые видят в них способ для YouTube предлагать более целенаправленную рекламу, в то время как другие обеспокоены увеличением количества рекламы и потенциальным ухудшением пользовательского опыта. В любом случае, кажется, что будущее YouTube будет включать в себя больше рекламы, и премиум-подписка станет единственным способом её избежать.