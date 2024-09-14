Volkswagen также отменяет гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года.

Volkswagen принял решение об отмене нескольких трудовых соглашений, в том числе о гарантии сохранения рабочих мест до 2029 года на своих шести заводах в Германии. Это решение увеличивает шансы на увольнения с начала следующего года.

Этот шаг является частью стратегии сокращения затрат компании, которая вызвала недовольство среди работников. Volkswagen стремится оставаться конкурентоспособным на фоне более низких цен у азиатских производителей.

Компания столкнулась с возможностью закрытия заводов в Германии впервые за свою 87-летнюю историю, что вызвало беспокойство в автомобильной индустрии и на высшем уровне немецкого правительства.

Гуннар Килиан, директор по труду в Volkswagen, заявил, что необходимо снизить издержки в Германии, чтобы инвестировать в новые технологии и продукты. Компания предложила ускорить переговоры по заработной плате, которые должны были начаться позже этого года, чтобы уменьшить неопределенность вокруг трудовых соглашений.

Профсоюз IG Metall предложил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю как альтернативу закрытию заводов, напоминая о схожей инициативе 1990-х годов.

Производственный совет подчеркнул необходимость компромисса, чтобы избежать принудительных увольнений, которые могут начаться летом 2025 года, но при этом предупредил о возможном росте расходов для оставшихся работников.

Также было объявлено о повышении цен на бензиновые и дизельные модели Volkswagen в Германии на 2,1–4,2%. Оливер Блуме, глава Volkswagen в Германии, отметил, что вся европейская автомобильная промышленность переживает трудные времена.