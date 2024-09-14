Дуров соблюдает условия контроля.

Сооснователь популярного мессенджера Telegram, Павел Дуров, сейчас активно сотрудничает с французскими властями. По информации от ТАСС, Дуров регулярно, дважды в неделю, посещает полицейский участок, выполняя требования суда.

Это началось после того, как ему были предъявлены обвинения. Прокурор Парижа, Лор Беко, подчеркнула, что такое сотрудничество с правоохранительными органами является нормой на данный момент.

В центре внимания сейчас - расследование, связанное с тем, что Telegram не отреагировал на запросы французских следователей. Власти стремятся показать, что даже в цифровом мире необходимо бороться с организованной преступностью.

Франция ужесточила законы, теперь за управление интернет-платформами, используемыми для незаконных действий, можно понести ответственность. При этом вопрос о возможном задержании Илона Маска, главы компании X, во время его визита во Францию, остался без ответа.

Напомним, в конце августа Дуров покинул здание суда в Париже, после того как ему предъявили обвинения. Сейчас он находится под судебным контролем и не может покидать страну до окончания расследования, после внесения залога в 5 млн евро.