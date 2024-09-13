TCL впервые смогла опередить Samsung

В последнее время на рынке телевизоров произошли важные изменения. Телевизоры с технологией Mini LED во втором квартале 2024 года показали отличные результаты, обойдя по популярности OLED-телевизоры. Это касается как количества проданных устройств, так и общей выручки.

Особенно заметен рост среди китайских производителей. Например, компания TCL снова стала лидером среди производителей Mini LED телевизоров. В целом, продажи дорогих моделей телевизоров увеличились на 44%, а доходы от их продажи выросли на 28%. В то же время OLED-телевизоры тоже стали покупать чаще, но их рост был скромнее: объемы продаж увеличились на 21%, а доходы - на 5%.

Mini LED телевизоры показали впечатляющие результаты - рост продаж на 68% и увеличение доходов на 60%. Они заняли 54% от всего рынка телевизоров за квартал.

Среди лидеров по продажам выделяются TCL и Hisense. Продажи дорогих моделей TCL выросли на 78%, а доходы от продаж - на 81%. Xiaomi смогла обойти Sony, заняв пятое место среди производителей. TCL также обошла Samsung, которая была лидером на протяжении трех лет. Доля Samsung на рынке Mini LED снизилась до 23%, а продажи упали на 19%.

В общем, технология Mini LED набирает популярность, а покупатели все чаще выбирают ее вместо OLED.