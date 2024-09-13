Состоялся первый выход космического туриста в открытый космос в рамках миссии Polaris Dawn.

Впервые в истории космический турист совершил выход в открытый космос. Этот уникальный момент произошел на высоте 700 км над нашей планетой. Главным героем стал 41-летний миллиардер Джаред Айзекман. Он не просто вышел в космос, но и поделился своими впечатлениями, сказав, что с такой высоты Земля выглядит абсолютно идеальной.

Чтобы все прошло безопасно, перед выходом из космического корабля Crew Dragon, где находился Айзекман, капсулу полностью разгерметизировали. Экипаж был надежно защищен специальными скафандрами от компании SpaceX. Эти скафандры не только защищали астронавтов, но и позволяли им дышать в открытом космосе благодаря кислороду, подаваемому через шланги.

Этот выход в космос не был просто захватывающим приключением. Он также служил важной проверкой новых технологий и процедур, которые в будущем могут открыть новые возможности для коммерческих космических полетов. Так, благодаря таким миссиям, мечта о космическом туризме становится все более реальной.

Миссию под названием Polaris Dawn, во время которой и произошел этот исторический момент, финансировал сам Айзекман. Это не первый его проект в сотрудничестве с SpaceX. Ранее, в 2021 году, он уже участвовал в миссии Inspiration4. Такие события показывают, как частные инвестиции могут способствовать развитию космической отрасли и открывать новые горизонты для человечества.