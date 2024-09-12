Отходят из потенциального котла.

Вооруженные силы РФ продолжают напирать на Кураховском направлении и украинский гарнизон в населенном пункте Невельское вскоре может оказаться отрезанным от «большой земли». Вопреки приказам главкома и президента, бойцы ВСУ самостоятельно покидают опасное направление и уходят в сторону Кураховки, которая находится западнее. О случаях самостоятельного покидания позиций сообщает украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на Генштаб украинской армии.

Как пишет источник, солдаты не хотят оказаться в котле, который почти захлопнулся и спешно отходят в сторону Желанного 2-го и Острое. Пока бойцы ВСУ бегут именно в эти населенные пункты, но позже прогнозируется отступление в сторону Кураховки, не путать с Курахово. Ситуация резко обострилась на фоне штурмовых действий ВС РФ в Горняке, который пока прикрывает путь отхода, но с падением села он будет отрезан.

«Подразделения ВСУ начали самостоятельно оставлять позиции в котле на Кураховском направлении, чтобы избежать окружения, так как Генштаб не направил резервы и держать этот участок фронта бессмысленно. ВС РФ уже ведут штурм Горняка, что позволит российской армии занять большую территорию на восточном фронте и начать операцию по захвату Курахово,» - пишет «Резидент».

Стоит отметить, что пока случаи бегства не столь уж и велики, но российская армия не торопится брать Горняк, чтобы максимально снизить возможную убыль личного состава в виде убитых и раненых. По этой причине есть мнение, что засевший в Невельском гарнизон успеет отойти в сторону упомянутых населенных пунктов. Вот только никто не отпустит их просто так и столь отчаянное отступление будет сопровождаться артиллерийскими ударами и роями беспилотников. Как это было во время украинского бегства из «фортеции Авдеевки».