В топовой версии внедорожника мотор от нового Land Cruiser Prado 250.

Toyota представила новинку - обновленный 4Runner. Этот внедорожник теперь доступен в самой мощной версии с двигателем, как у последнего Land Cruiser Prado, мощностью 250 лошадиных сил. Еще одна особенность - гибридная система i-Force Max, развивающая 331 л.с.

На мероприятии в США показали все варианты новинки: от базовой SR5 до эксклюзивной Trailhunter. Цены пока держат в секрете, но уже известно о "начинке" авто. Базовая модель оснащена цифровой панелью приборов с 7-дюймовым экраном и медиасистемой с 8-дюймовым дисплеем. В дорогих версиях экраны увеличены до 12,3 и 14 дюймов соответственно. Для любителей качественного звука предусмотрена аудиосистема JBL с 10 динамиками. Также в комплектацию входит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

Что касается моторов, то половина моделей (включая SR5 и Limited) получила 2,4-литровый турбомотор i-Force с мощностью 282 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Версии TRD Pro, Trailhunter и Platinum оснащены гибридной установкой i-Force Max на базе того же 2,4-литрового турбомотора, обеспечивающей общую мощность в 331 л.с.



