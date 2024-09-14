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g1tarist
В России появился новый Lexus RX 500h F SPORT Performance
Это самая мощная модель в линейке.

В России появился новый Lexus RX 500h F SPORT Performance, который стоит дороже, чем популярный Land Cruiser 300. Этот кроссовер – самый мощный в своей серии. Он оснащен гибридным двигателем мощностью 371 лошадиную силу, благодаря чему способен разогнаться до 100 км/ч всего за 6 секунд. Важно отметить, что автомобиль имеет полный привод, а также особенностью является наличие электромотора на задней оси мощностью 109 л.с. и полноуправляемое шасси.

Что касается удобств, то в этой модели предусмотрено все для комфортной езды: от кожаного салона и климат-контроля до адаптивного круиз-контроля и панорамной крыши. Также стоит отметить наличие парковочных датчиков, датчиков света и дождя, подогрева сидений и системы кругового обзора, а также других помощников водителю.

Цена на этот автомобиль начинается от 12,69 млн рублей. Однако покупателям, решившим воспользоваться кредитом или программой trade-in, предлагается скидка в размере 700 тыс. рублей. Несмотря на возможность получения скидки, Lexus RX 500h F SPORT Performance все равно остается дороже, чем новый Land Cruiser 300.

#авто #lexus #авт #lexus rx #автодилер
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