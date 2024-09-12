Он сможет пробежать на полном баке 1400км.

Эта модель - гибрид, сочетающий в себе бензиновый двигатель и электромоторы, что делает её особенно экономичной.

Exeed анонсировала, что вскоре покажет российским покупателям гибридную версию Exeed RX. Кроме того, компания планирует провести мероприятие в октябре 2024 года, где представит не только новый автомобиль, но и свою стратегию развития.

Ранее, в начале месяца, Chery начала принимать предзаказы на этот кроссовер под названием Yaoguang C-DM в Китае. Цены на автомобиль варьируются от $22 500 до $29 000.

Exeed RX оборудован подключаемой гибридной системой. В неё входит бензиновый двигатель Chery ACTECO мощностью 154 л.с. и три электродвигателя, общая мощность которых составляет 610 л.с. Это обеспечивает автомобилю высокую производительность и возможность проехать до 200 км на одной электрической зарядке. Общий запас хода автомобиля, с учетом бензинового двигателя, достигает 1400 км.

Таким образом, Exeed RX представляет собой интересное предложение для тех, кто ищет экономичный и мощный автомобиль.