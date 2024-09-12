Речь идёт о ракетах с дальностью поражения целей в 300 км.

Уже почти год в прессе ведутся споры, когда именно Киеву разрешат использовать британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории. Однако британская газета The Guardian пишет на своих страницах о том, что разрешение уже выдано британским правительством и только нуждается в официальном оглашении. Если английское издание не ошибается, то с помощью таких ракет ВСУ смогут дотянуться до важных объектов РФ, которые ранее были недоступны для ударов.

Согласно опубликованному материалу, сообщение о том, что разрешение выдано будет высказано английским премьером Киром Стармером во время его официального визита в США во время встречи с президентом Байденом. Случится это событие уже 13-го сентября текущего года в Вашингтоне. Тут стоит отметить тот факт, что обычно «разрешение» выдается западными правительствами за несколько часов до использования украинцами поставленного оружия. Например, с теми же ракетами Storm Shadow сообщения об их поставке прозвучали всего за пару часов до удара ими.

Если разрешение будет получено, то крупные российские города вроде Воронежа, Орла или Брянска окажутся под ударами. При этом у Киева сейчас есть возможность использовать для пуска ракет не только переделанные советские самолеты, но и оставленные западом американские истребители F-16, которые интегрированы с британскими крылатыми ракетами более качественно. Однако, чтобы наносить такие глубокие дуры украинским пилотам придется приближаться к зоне работы российских систем ПВО на опасную дистанцию, что также может сказаться на ВС ВСУ.