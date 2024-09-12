Выследили и передали координаты ВС РФ.

Украинское подполье выявило колонну ВСУ и следило за ней почти 160 км передавая цель по цепочке. В итоге было выявлено место куда пришла колонна, а затем координаты передали российским военным. Результатом стало поражение ангаров украинских военных в которых хранились комплектующие для техники, а также проводилась доукомплектация перед отправкой на ЛБС. Об этом рассказал координатор украинского подполья в Николаеве.

Согласно сообщению, украинская колонна выдвинулась из Винницы и была выявлена членами подполья. После чего за ней, колонной, установили слежку и вели на протяжении 160 км до Черкасской области. В области колонна ушла в пригород Умани на одну из перевалочных баз ВСУ, размещенную в ангарах.

«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации все данные были переданы (российским) военным,» - пишет РИА Новости.

По вычисленной цели российские войска нанесли ракетный высокоточный удар, но в источниках не уточняется количество прилетов и последствия атаки. Однако местные жители рассказывают, что перед «хлопками» в районе базы была объявлена воздушная тревога. Украинская сторона в привычной манере никак не комментирует случившееся. Однако они и про ситуацию с институтом связи в Полтаве почти ничего не сказали.