Морпехи 810-й бригады ЧФ захватили в плен украинских штурмовиков, попавших в окружение.

Начавшееся вчера российское контрнаступление в Курской области, как сообщают источники, стало для ВСУ полной неожиданностью. Ситуация сложилась таким образом, что большое количество бойцов ВСУ покидали занимаемые позиции в спешном порядке и уходили в Курские леса, где и пропадали. Одну из таких групп «потеряшек» захватили в плен морпехи 810-й бригады Черноморского флота, участвующие в освобождении российской земли.

Как сообщает неназываемый источник из силовых ведомств, российские подразделения окружили несколько групп украинских солдат, которые бежали с позиций. В частности, бойцы 810-й бригады взяли в плен 6 солдат, которые пытались скрыться в лесах, но потерялись. Когда их пленили, то у них не было боеприпасов и прочего снаряжения, что говорит о поспешности отхода ВСУ с занимаемых позиций.

Стоит отметить, что в информационном агентстве также пишут, что бойцы потерялись в лесах Курщины и пытались выйти к своим. В частности, захваченные в плен ВСУшники стремились попасть на один из пунктов дислокации, но что-то пошло не так и они оказались совсем в другим месте. Вполне вероятно, что это не единственная группа «потеряшек» в российских лесах и все они постепенно будут выловлены или про их судьбу никто больше не узнает.