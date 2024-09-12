Ситуация по их мнению не вызывает удивления.

Российское командование воспользовалось благоприятной обстановкой на Курщине и нанесло серьезный удар, оттеснив ВСУ и заняв большой кусок оккупированной территории. Об этом пишут украинские источники, которые отмечают, что ситуация на Курщине не вызывает особого удивления, так как Сырский предупреждал Зеленского, что армия Украины не потянет два направления с такой интенсивностью противостояния.

Украинский ТГ-канал «Резидент», который имеет много источников в Генштабе ВСУ и внутри Офиса президента Зеленского, сообщает, что из-за переброски бригад сначала на Курское направление с Покровского, а затем обратно привело к ослаблению позиций, чем и воспользовались российские командиры. При этом идет ссылка на Сырского, который якобы предупреждал нынешнего президента Украины о последствиях «Курской авантюры» и всего сопутствующего.

«Наш источник в Генштабе рассказал, что противник воспользовался ситуацией с переброской части резервов на Восточный фронт и перешел в контратаку в Курской области, где российская армия смогла сосредоточить больше 40 тыс. военных. Сырский предупреждал Зеленского, что ВСУ не смогут долго держать темп из-за отсутствия резервов и техники» - пишет «Резидент».

Ранее западные эксперты высказывались, что Киев не сможет долгое время удерживать оккупированную часть Курщины, так как им банально не хватит резервов. Более того даже имеющиеся в Курской области войска придется эвакуировать, чтобы не потерять их окончательно. Сейчас ВС РФ постепенно отрезают украинскую группировку от Сумкой области, куда вели основные пути отхода и идет полномасштабный удар всей группировки по ВСУ.