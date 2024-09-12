Лишают Польшу исторического шанса.

С самого начала текущей декады Польша активно милитаризировалась, закупая современное западное оружие и изделия собственного производства. Дело дошло до того, что страна начала тратить на оборонку до 4,2% ВВП, что сказывается на других расходах не в лучшую сторону. На этом фоне издание Rzeczpospolita пишет об отказе правительства от закупок сотен установок M142 HIMARS, которая планировалась еще прошлым руководством. Одновременно газета опубликовала критику бывшего министра обороны страны Блощака.

Согласно данным из открытых источников Польша должна была приобрести до 496 РСЗО HIMARS и те самым создать серьезную группировку, которая по задумке военных должна была купировать любую агрессию. При этом все установки должны были быть частично локализованы и тем самым появились бы дополнительные рабочие места и производства.

«Правительство не хочет HIMARS. Именно они отстояли Украину. Еще один контракт идет в корзину. Текущее правительство лишает Польшу исторических шансов на то, чтобы построить одну из самых сильных армий в НАТО» - высказывается Блощак.

Стоит отметить, что с момента прихода новой власти в Польше, было отменено немало военных контрактов. В частности, Войско Польское не получит на вооружение корейские танки R2 «Черная пантера» и большое количество САУ «Краб». Но при этом контракт на поставку большого количества корейских РСЗО R236 остается в силе, а эти установки считаются южнокорейским аналогом американских M142.

Сегодня на вооружении Польши находится 20 установок HIMARS, поставленных ранее американцами. Закупка обошлась полякам почти в полмиллиарда долларов. Поэтому не сложно подсчитать сколько стоили бы почти 500 установок. В прошлом году, когда и были заявлены намерения, польские военные сильно вдохновились успехами украинцев, которым передали 40 единиц M142. Но возможно последние успехи ВС РФ показали, что они не являются ультимативным оружием.