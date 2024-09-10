Этот автомобиль является обновленной версией предыдущего поколения Haval H6, но с некоторыми улучшениями.

Компания Great Wall решила порадовать покупателей, представив эту модель на внутреннем рынке. Несмотря на то что Haval H6 Classic Edition официально считается новинкой, на самом деле это лишь немного обновленная версия старой модели. Этот ход, возможно, был сделан для того, чтобы вызвать ностальгию у фанатов бренда или же просто избавиться от оставшихся комплектующих.

Haval H6 давно завоевал популярность на китайском рынке, и неудивительно, что производитель решил воспользоваться этим. Теперь поклонники марки могут приобрести Haval H6 Classic Edition по очень привлекательной цене.

Что касается характеристик, то в новой модели есть все необходимое для комфортной езды: 18-дюймовые легкосплавные колеса, два экрана с диагональю 10,25 и 12,3 дюйма для управления функциями автомобиля и системой кругового обзора, что делает парковку более удобной. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 184 лошадиных сил с передним приводом. Размеры авто составляют 4653 x 1886 x 1730 мм, а колесная база — 2738 мм.