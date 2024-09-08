Зафиксирован взрыв российской ракеты рядом с их самолетом.

Потерянный Воздушными силами ВСУ американский истребитель F-16 мог быть сбит российской ракетой. Об этом пишет на своих страницах американское издание The Wall Street Journal, ссылающееся на собственные источники в военной среде. Напомним, что украинцы смогли потерять истребитель в ходе комбинированной атаки ВС РФ 26 августа 2024-го года, но никаких подробностей инцидента в открытых источниках нет, а в экспертной среде высказывали самые невероятные теории пропажи крылатой машины.

Информация о потере ВС ВСУ истребителя F-16 сначала появилась косвенной в виде некролога пилота с фамилией Месь и позывным «Рыба-луна». Это подняло большой шум, так как пилот с этой фамилией проходил обучение на пилотирование истребителя F-16 на западе. Только после этого в сети начала всплывать информация про потерю самого истребителя во время своего первого боевого вылета. Одной из теорий, которую активно высказывала Марьяна Безуглая, стала сбитие истребителя собственными системами ПВО. Но и эти сведения не подтвердились, но WSJ выдвинул версию про российскую ракету.

«Но также нет и подтверждений того, что самолёт упал из-за неисправности» - пишет издание.

При этом до сих пор нет информации найдены ли «черные ящики» истребителя, где они находятся и почему нет фотографий с места падения столь ценной техники. Особенно с учетом того, что до этого ВСУ так сильно продвигали неуязвимость и невероятность F-16. Вероятнее всего, «черные ящики» находятся за пределами Украины, а место падения специально не показывают, так как по обломкам и характеру повреждений можно установить каким именно образом была повреждена машина.

«Взрыв мог привести к повреждениям самолёта, что вынудило лётчика маневрировать на малой высоте и в конечном итоге привело к катастрофе» - добавляет издание.