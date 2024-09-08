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g1tarist
ВС РФ заняли территории южнее Лесовки
Создались предпосылки объединения Кураховского и Покровского направления.

Вопреки заявлениям высшего руководства ВСУ, российская армия продолжает развивать успех на Покровском направлении и создает новые угрозы для украинской группировки в ДНР. Пришло сообщение, что ВС РФ взяли под контроль почти 2,6 км южнее Лесовки, которую освободили от присутствия украинцев буквально на днях. При этом эта же территория является восточной для города Украинск, который сегодня штурмуется российскими войсками с севера. Тем самым взяли под контроль восточный фланг населенного пункта и создают угрозу окружения с юга.

Стоит отметить, что Лесовка и Украинск находятся на пути к Курахово, где засела крупная украинская группировка в серьезном укрепрайоне. Сейчас Украинск является центром обороны на пути туда и город штурмуют с северных районов. Однако, выход на юго-восток Украинска создает угрозу окружения населенного пункта, что может привести к скорейшему освобождению. При этом освобождение Украинска открывает прямой путь в сторону Курахово, что дает в перспективе возможность объединения сразу двух направлений, Кураховского в западу от Марьинки и Покровского.

На фоне такого продвижения и успехов в сети появилось интервью Александра Сырского, главкома ВСУ, в котором военный рассказывает, что наступательный порыв ВС РФ полностью устранен. Также главком заявил, что за последние 6 дней, ВС РФ не смогли продвинуться вперед на Покровском направлении ни на метр. Интервью было дан журналистке американского информационного агентства CNN и, вероятно, нужно было только для создания определенного мнения среди американских обывателей.

#сво #всу
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