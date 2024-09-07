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g1tarist
Удар ВС РФ по институту связи в Полтаве привел к потере ценного оборудования
ВСУ теперь теряют не только ценные кадры.

Нанесенный в начале недели удар двумя ракетами из ОТКР «Искандер» по военному институту связи в Полтаве привел не только к утрете ценных специалистов, но и к потере дорогостоящего оборудования. Согласно официальным сообщениям вчера 5 сентября 2024-го года закончилась операция по разбору обломков корпусов учебного заведения, которое готовило военных связистов и операторов систем РЭБ. Об этом заявили представители ГС ЧС Украины.

«Погибли 55 человек, пострадали — 328. Специалисты идентифицируют изъятые останки тел» - заявляет представитель ГС ЧС.

При этом ранее сам Зеленский заявлял, что «200-х» гораздо больше, но, вероятно, чиновники решили снизить число потерь. На этом фоне проходят сообщения местных блогеров, которые пишут, что полтавские морги переполнены. При этом это были ценные специалисты, которые представляли кадровый резерв для пополнения частей связи и РЭБ.

Стоит также отметить, что в СМИ начала проскальзывать информация, что в результате удара было потеряно большое количество ценного и технологичного оборудования. В источниках не уточняется, что именно было «демонтировано» российскими ракетами, но уточняется, что такую утрату ВСУ смогут компенсировать очень нескоро.

#сво #всу
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