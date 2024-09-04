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g1tarist
ВСУ пытаются найти слабые места для дестабилизации ситуации в Курщине
Войска Украины продолжает прощупывать оборону с помощью ДРГ.

«Курская авантюра» Зеленского продолжает идти своим путем, и ситуация в Курщине остается достаточно сложной для обеих сторон. Однако линия боевого соприкосновения стабилизировалась и теперь ВС РФ не дают украинцам наступать. На этом фоне появилось интервью Зеленского в американской прессе, где он рассказывает, что удерживаемые территории Курщины необходимы для "победного плана" и их будут оборонять всеми доступными средствами.

Ситуацию в Курской области прокомментировал генерал Апти Аллаудинов, который заявил, что российской армии удалось стабилизировать линию боевого соприкосновения. Теперь же ВС РФ занимаются планомерным перемалыванием украинских частей, которые вводятся со стороны Сумской области. Также генерал рассказал, что ВСУ пытаются прощупывать российскую линию обороны малыми диверсионно-разведывательными группами, которые ищут слабы места.

Стоит отметить, что по официальным данным российского оборонного ведомства украинцы потеряли «200» и «300» до 8 тысяч человек. Также приводятся цифры потерянной ВСУ техники, и они достигают 800 единиц. В это число входят не только бронетехника разных типов, но и колесные внедорожники, и грузовые машины, использующиеся для снабжения. При этом командование ВСУ продолжает бросать все новые и новые подкрепления, которые используются для возведения долговременных огневых позиций.

#сво #всу #курск
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The New York Times: Удар по тренировочному центру в Полтаве стал деморализующим для ВСУ
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Chingizid
23:29
А почему этот хенерал не говорит по чьей вине произошел прорыв хохлов и кто дал взять в плен сотни срочников солдат?
ВСУ пытаются найти слабые места для дестабилизации ситуации в Курщине
Chingizid
23:28
А толк от этого удара, он мешает хохлам дальше захватывать территории России в Курской области?
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