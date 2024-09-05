Премьер-министр Израиля назвал такое решение Англии недостойным.

Армия обороны Израиля продолжает действия в секторе Газа и превращает анклав в груду обломков и руин. Однако в скором времени это станет делать сложнее, так как правительство Великобритании приостановило действие 30 лицензий на поставку вооружений для ЦАХАЛ. В ответ была получена немедленная реакция со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые назвал такое решение позорным.

Нетаньяху написал о приостановке лицензий со стороны Великобритании в своих социальных сетях и не стеснялся в эпитетах, рассказывая, что он обо всем этом думает. Дело в том, что британцы таким образом не только лишают Израиль вооружения, но и некоторых комплектующих, необходимых для работы систем и военной техники. При этом нигде не приводится точный список ограничений, но они могут серьезно ослабить ЦАХАЛ, который сегодня готовят к действиям не только на территории сектора Газы.

Стоит отметить, что британцы не просто так решили ограничить лицензии. Дело в том, что английские власти внезапно обеспокоились о том, что их оружие будет использоваться для ударов по жилой застройке, что может привести к нежелательным последствиям гуманитарного характера. На фоне такого события появилось заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который резко осудил действия властей и обвинил их в косвенном посредничестве ХАМАС.

Что касается Нетаньяху, то глава Израиля не отказывается от планов по полному устранению движения ХАМАС. При этом всплывает интересный факт, что лицензия была приостановлена буквально через несколько дней после официального принятия.