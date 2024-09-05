Он обвиняется в измене родине.

Не прошло и недели с момента громкого увольнения командующего ВС ВСУ Олещука, как с высокой должности отстранили Романа Гладкого. Это случилось после заседания оборонного комитета ВРУ, который надавил на Сырского и то вынужден был отстранить от должности нынешнего начштаба командования Сил беспилотных систем ВСУ. Гладкий подозревается в связях с Россией и сегодня в его отношении идут следственные работы со стороны ГУР и СБУ.

Информация была официально подтверждена в социальных сетях украинским Генштабом. Гладкого подозревают в измене родине из-за российского паспорта у жены и выступающей за российскую сборную дочери.

«Главнокомандующим вооруженными силами Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого» - сообщают официальные источники.

Вполне возможно, что дело против Гладкого связано с неудачами украинской армии и на него пытаются скинуть часть провалов, как до этого отстранили командующего ВС ВСУ только из-за потери одного из F-16. Пока более подробной информации в открытых источниках по поводу процесса не наблюдается. В любом случае, устранение командира с такой должности идет на пользу российской армии, так как несет за собой неразбериху и кадровые перестановки.

«Роман Гладкий подозревается в государственной измене» - дополняют украинские медиа.