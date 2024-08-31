ВСУ обсуждает вероятность потери литиевого месторождения под Покровском.

После взятия ВС РФ населенного пункта Галициновка и спешного отступления украинцев из Карловки, подразделения ВСУ отходили в сторону села Желанное 1-е. Сегодня, в 6 часов утра пришли новости о том, что российские подразделения вошли в этот населенный пункт и штурмовые действия ведутся на его улицах. При этом одновременно идет наступление вдоль берега реки волчья, где на другом берегу стоит Желанное 2-е.

Наступление российской армии на Покровском направлении успешно продолжается и все больше населенных пунктов и территории переходит под российский контроль. Еще вчера приходили новости про освобождение Карловки, а сегодня появляются данные, что идет освобождение Желанного 1-е, которое находится на восточном берегу реки Волчья. Если двигаться вдоль реки на юг, то она впадает в водохранилище, а также открывается прямой путь в тыл Кураховскому укрепрайону.

Стоит отметить, что в российской информационной среде поднимается опасение, что российская армия идет слишком легко и не является ли отступление украинской армии заманиванием в ловушку, чтобы создать большой котел. Вопреки многочисленным сообщениям, что у Украины нет резервов приходят данные, что ВСУ подготовило еще несколько бригад, которые не были задействованы в ходе «курской авантюры», где именно находятся данные бригады остается большим секретом, который знают только украинские командиры и, возможно, российская разведка.