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g1tarist
ВС РФ добрались до окраин Сухого Яра с южной стороны
Осталось всего 4,5 км до Покровска.

Вчера вечером, 29 августа 2024-го года, российские войска взяли под контроль не только Карловку, заставив ВСУ бежать в сторону Курахово, но и вплотную подошли к населенному пункту Сухой Яр, расположенному в 4,5 км южнее Покровска. Одновременно на этом направлении ВС РФ подошли с юга и к Мирнограду, что стало вторым направление атаки на это город, который ранее был покинут мирными жителями по указанию вице-премьера ВРУ Верещук. Подход стал возможен после освобождения Новоградовки и одноименной шахты.

Вооруженные силы РФ продолжают развивать успешное наступление на Покровском направлении и расширяют площадь контролируемой территории. При этом проходят новости об укреплении флангов против вероятных контрударов ВСУ. Российские штурмовые подразделения сегодня действуют в районе населенного пункта Сухой Яр, который лежит на пути в Покровск. При этом прогнозы украинского командования пока сбываются, и российская армия начнет штурм уже в сентябре текущего года. Что интересно, в российской информационной среде начались рассуждения на тему «хитрого плана Сырского» по заманиванию российской группировки войск около Покровска в ловушку.

Стоит отметить, что на Украине про «хитрые планы» главкома рассуждают с большим скепсисом и объясняют успехи ВС РФ «курской авантюрой», которая оттянула на себя большое количество подготовленных резервов. В частности, именно с Покровского направления перебрасывались некоторые бригады для затыкания дыр под Часовым Яром, что и привело к закономерному развитию ситуации. Кроме того, на эффективности действий ВСУ сказывается политики набора «мобилизационного ресурса» и качество подготовки отдельных солдат.

#сво #всу #покровск #сухой яр
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Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
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