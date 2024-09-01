В итоге ПВО Украины сильно ослаблена.

За эту неделю российская армия нанесла уже второй удар по Киеву и Киевской области, а также по ряду других регионов Украины. При этом украинские силы ПВО ВС ВСУ не справляются с задачей по защите важных объектов и пропускают не только ракеты, но и тихоходные дроны-камикадзе серии «Герань-2». Об этом пишет украинский ТГ-канал «Резидент», который называет причину проблем с ПВО и заключается она в «курской авантюре» Зеленского, оттягивающей на себя большое количество сил и средств.

Как утверждает украинский телеграмм-канал, из-за необходимости прикрытия Курской группировки ВСУ пришлось перебросить ближе к границе большое количество комплексов ПВО. Ситуация резко ослабила противовоздушную защиту, и российские военные ей тут же воспользовались.

«Такая масштабная воздушная атака ВС РФ показала слабость украинской системы ПВО, которая была изрядно «прорежена» из-за авантюры Банковой в Курской области» - пишет «Резидент».

Стоит отметить, что комплексы ПВО не просто переброшены ближе к Курщине, но и имеют нездоровую для ВСУ тенденцию к «демонтажу» со стороны ВС РФ. По этой причине даже если Зеленский отдаст приказ на отвод сил, украинская ПВО восстановится на ослабленных участках не в полную меру. При этом сообщения об уничтожении того или иного комплекса приходят довольно часто, а поставки их с запада остаются на прежнем уровне.