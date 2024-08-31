Наблюдается продвижение в Торецке, кроме того, оперативный охват Угледара.

Пока основное внимание СМИ приковывает к себе Курская область и стремительное продвижение на Покровском направлении, российские войска не прекращают активность и на других участках ЛБС. В частности, продолжаются штурмовые действия в городе Торецк, который стал точкой напряжения куда ВСУ перекидывают резервы. В черте города российские подразделения взяли под контроль еще один квартал и постепенно продвигаются на северо-запад к центру Торецка.

Ранее отмечалось, что подразделения ВС РФ идут малыми группами и при сильно сопротивлении украинцев наводят туда артиллерию. Также военные обходят некоторые места, превращенные украинцами в локальные укрепрайоны. Так, созданный на базе исправительного учреждения номер 2 опорный пункт не штурмуется, а обходится с флангов и берется в охват. При этом бойцы ВСУ постоянно находятся под беспокоящим огнем, что не дает им возможности действовать.

Стоит отметить, что украинская армия продолжает удерживать две важные высоты около Торецка. Терриконы шахт «Торецкая» и шахта номер 12используются украинцами для корректировки огня и для контроля местности.

Кроме того, российские войска продолжают наступать на Угледарском направлении, где к юго-западу от города было взять под контроль до 20 кв км территории. Идет наступление в стороны шахты «Южная Донбасская 1», что позволило взять Угледар в оперативное окружение сразу с трех направлений. По факту снабжение гарнизона сейчас идет через грунтовые дороги и чистые поля, так как наиболее важные автомагистрали перекрыты. Если в сухую погоду это не критично, то приближающаяся осень и дожди резко осложнят поставки.