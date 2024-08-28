Можно утверждать, что какого-либо ухудшения ситуации не предполагается.

Пошла четвертая неделя с момента атаки ВСУ на территорию Курщины, и ситуация там складывается сложная, но стабильная. Как высказываются военнослужащие бригады «Восток», первоначальное замешательство от акции ВСУ прошло. Стоит отметить, что линия боевого соприкосновения в области сформировалась не до конца и постоянно изменяется из-за действий той и другой стороны. Однако по большей части ВСУ уже перешли к оборонительным действиям и подтягивают в область новые и новые подкрепления, которые вытягиваются с других направлений.

В качестве примера бойцы приводят ситуацию с тяжелой болезнью и говорят, что несмотря на тяжелое течение осложнений не наблюдается. Кроме того, один из предполагаемых эффектов этой атаки, а именно отвод войсковых резервов с Донбасса, так и не произошел. Более того, многочисленная западная пресса пишет, что Киев попал в «вилку», которая имеет два варианта развития, но оба – плохие. При этом ВС РФ продолжают методично ликвидировать дорогостоящую военную технику и личный состав ВСУ.

Стоит отметить, что направленные на Курщину бригады могли представлять серьезную угрозу на других участках ЛБС. Как утверждает военный аналитик Кирилл Федоров, на Покровском направлении или других оборонительных рубежах в ДНР, эти бригады было бы гораздо сложнее вывести из строя. Все благодаря подготовленным позициям, которые быстро возвести в Курской области невозможно, а техника и личный состав становится добычей для военной авиации, артиллерии и операторов БПЛА.