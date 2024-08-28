Зеленский просит у Польши еще военных поставок

Польский президент Анджей Дуда совсем недавно прибыл в Киев с рабочим визитом и провел личную встречу с лидером украинского народа Владимиром Зеленским. В ходе проходящей встречи Зеленский попросил у польского президента оставшиеся у ВВС Польши истребители МиГ-29 еще советского производства. Как на такую просьбу отреагировал Дуда точных сведений нет. Но стоит отметить, что эти истребители используются силами ПВО Польши, которые недавно показали свою неготовность к вторжению в пространство страны неопознанных летательных аппаратов.

Во время деловой встречи Зеленский высказал Дуде, что раньше Польша была одним из основных поставщиков военной техники, а многочисленные граждане Украины нашли приют у западных соседей. Теперь же ВС ВСУ испытывает серьезные проблемы из-за нехватки истребителей, а у ВС Польши их осталось достаточно много.

«Польша, вероятно, дала нам то, что могла. Однако некоторые вещи в Польше остались. Есть конкретные вопросы. Нам очень нужны ваши МиГи» - заявил Зеленский в ходе встречи.

Стоит отметить, что Анджей Дуда прибыл в Киев несмотря на сложные межгосударственные отношения с Украиной. Ситуация начала обостряться весной нынешнего года, когда между странами началась настоящая торговая война, когда польские фермеры перекрывали все пограничные пункты и даже железные дороги. С того момента ситуация если и успокоилась, то не особенно сильно, так как претензии поляков к украинцам заключались не только в провозе зерна.