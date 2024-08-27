«Неопознанный» дрон не был сбит и пролетел почти 30 км над территорией страны.

Ни для кого не секрет, что 26 августа 2024-го года российские военные нанесли массированный удар по территории Украины, используя все имеющиеся конвенционные средства. В том, числе военные и энергетические объекты атаковали многочисленные дроны-камикадзе со всех возможных направлений. Дело дошло до того, что над территорией Польши был обнаружен неизвестный, предположительно российский дрон, который углубился на дистанцию до 10 км и пролетел почти 30 км, но ПВО ВС Польши ничего с этим не сделали. На что в экспертной среде и среди простых жителей начали задавать вопрос, а зачем вообще нужна армия.

Неизвестный дрон летел над территорией Польши в непосредственной близости от украинской Волынской области. Пролетев до 30, км аппарат ушел на Украину и вероятно дальше использовался для боевой задачи. Военные эксперты и простые поляки спрашивают у Минобороны куда смотрят системы ПВО и почему БПЛА не был сбит. Более того приводятся аргументы, что на армию сегодня тратится до нескольких миллиардов евро в год на закупку самой передовой техники, но результата нет.

«Над головой летают дроны, а в МИД говорят, что Польша в состоянии гибридной войны из-за неопознанных метеозондов. Сколько ещё миллиардов злотых нужно, чтобы закрыть воздушное пространство от непрошенных гостей» - пишут в социальных сетях Польши.

Также начинаются разговоры на тему, что противовоздушная оборона восточных границ Польши и всего блока НАТО недостаточна. Стоит отметить, что недавно украинские чиновники пытались договориться с поляками на тему прикрытия западных границ Украины зонтиком ПВО с польской стороны. Но как показала практика Войско польское не может прикрыть даже собственные территории. Кроме того, есть вероятность, что польские комплексы ПВО были направлены на Украину и сейчас превращаются в металлолом в зоне проведения СВО.