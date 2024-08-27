Теперь войска дополнительно подходят и с юга.

Вооруженные силы РФ продолжают штурмовые действия на Покровском направлении в районе оборонительной линии ВСУ Градовка-Новоградовка. Ранее сообщалось, что ВС РФ вошли в Градовку и ведут штурмовые действия на восточных улицах ПГТ, разделенного на две части рекой Журавка. Теперь же ВСУ начали получать удары и на юго-западном направлении от городка и пытаются закрепиться за рекой. Одновременно ведутся удары по ПГТ Новоградовка, которое также продолжает удерживаться украинкой армией.

Российская армия на Покровском направлении ведет действия в районе населенного пункта Карловка на берегу одноименного водохранилища и при этом взяли под контроль почти 2 км трассы E50 Карловка-Покровск. Одновременно ведутся действия по окончательному захвату Карловского водохранилища с западного направления. Вдобавок продолжается наступление в сторону Константиновки, которая по-прежнему остается важным перевалочным пунктом в деле снабжения Донецкой группировки ВСУ.

Что касается Градовки, то этот населенный пункт расположен к востоку от Покровска и является выстроенным укрепрайоном на пути к городу. Одновременно удары наносятся к западу от Градовки по развернутым командным пунктам ВСУ. В частности, речь идет о поражении одного из центров операторов дронов, который накрыли с помощью тяжелых огнеметных систем, подтянутых ближе к передовой линии.

Согласно новым выкладкам командования ВСУ сроки подхода российских войск к Покровску сместились с сентября 2024-го года на конец августа.