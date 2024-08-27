Случайный слив или намеренная дезинформация - не понятно.

Ни для кого не секрет, что правительство Украины во главе с Зеленским крайне любит создавать информационный шум и медийный эффект, даже вопреки военной необходимости. Так, в сети всплыли кадры с переданными ВС ВСУ истребителями F-16 по которым удалось вычислить место их размещения. Фотографии с самолетами выложил в социальных сетях командующий ВС ВСУ Николай Олещук, а предположительное место базирование американских истребителей опубликовали в ТГ-канале «Военная хроника».

Российские специалисты смогли вычислить по фотографиям места стоянки американских самолетов, причем использовали для этого внешний вид ангаров. Местом размещения F-16 оказался аэропорт Коломыя в Ивано-Франковской области. Предполагается, что там их разместили для того, чтобы российские ракеты и дроне не могли добраться до ценной техники. Однако появилась версия, что слив фотографий оказался намеренным, чтобы показать, что самолеты на Украине, а не размещены в соседних странах.

«Вполне возможно, что «случайность» с кадрами, по которым и был установлен аэродром, появилась для обеспечения легенды об использовании машин только с территории Украины. В реальности же они вполне могут летать с аэродромов соседних стран НАТО» - пишет источник.

Что интересно, первые официальные сообщения о наличии F-16 появились только в 4 августа, но до сих пор нет ин одного зафиксированного случая использования истребителей в зоне СВО. При этом Зеленский заявлял, что ВС ВСУ станет использовать истребители только для перехвата российских крылатых ракет и ни для чего большего. Стоит также напомнить, что в сети проскальзывала информация про масса-габаритные макеты F-16, которые призваны запутать российскую разведку и навести на ложные цели.