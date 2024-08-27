Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Появились кадры с F-16, по которым установили место базирования самолетов ВС ВСУ
Случайный слив или намеренная дезинформация - не понятно.

Ни для кого не секрет, что правительство Украины во главе с Зеленским крайне любит создавать информационный шум и медийный эффект, даже вопреки военной необходимости. Так, в сети всплыли кадры с переданными ВС ВСУ истребителями F-16 по которым удалось вычислить место их размещения. Фотографии с самолетами выложил в социальных сетях командующий ВС ВСУ Николай Олещук, а предположительное место базирование американских истребителей опубликовали в ТГ-канале «Военная хроника».

Российские специалисты смогли вычислить по фотографиям места стоянки американских самолетов, причем использовали для этого внешний вид ангаров. Местом размещения F-16 оказался аэропорт Коломыя в Ивано-Франковской области. Предполагается, что там их разместили для того, чтобы российские ракеты и дроне не могли добраться до ценной техники. Однако появилась версия, что слив фотографий оказался намеренным, чтобы показать, что самолеты на Украине, а не размещены в соседних странах.

«Вполне возможно, что «случайность» с кадрами, по которым и был установлен аэродром, появилась для обеспечения легенды об использовании машин только с территории Украины. В реальности же они вполне могут летать с аэродромов соседних стран НАТО» - пишет источник.

Что интересно, первые официальные сообщения о наличии F-16 появились только в 4 августа, но до сих пор нет ин одного зафиксированного случая использования истребителей в зоне СВО. При этом Зеленский заявлял, что ВС ВСУ станет использовать истребители только для перехвата российских крылатых ракет и ни для чего большего. Стоит также напомнить, что в сети проскальзывала информация про масса-габаритные макеты F-16, которые призваны запутать российскую разведку и навести на ложные цели.

#всу #f-16
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ полностью взяли под контроль населённый пункт Орловка на Донецком участке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
4
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
11
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
8
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
1
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
1
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
14
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
2
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
Ростех: Самым лучшим оружием против американского HIMARS является Искандер
1

Популярные статьи

Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
5
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
11
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
55
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
6
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
19
Путь Халка в комиксах
1
Путь Мистик в комиксах
+

Сейчас обсуждают

Евгений Григорьев
21:28
А ты как думаешь? В России без танцев с бубном, сейчас даже youtube не посмотришь.
Sony готовится представить свою новую игровую консоль PS5 Pro
Dark_Cloud
21:28
Забавно, для пародии на гиперпоточность интел вынужден лазать в блок дефективных ядер, и гордится задержкой в 55-56 нс при этом в то время как у zen4 задержка в том же ССХ в районе 18 нс, у zen5 в рай...
Intel рассказала о снижении межкластерной задержки в процессорах Lunar Lake
denacifikator
21:27
украину к миру принудят просто.
Классические "Волги" ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 появятся в каршеринге «Ситидрайв»
АЕV
21:27
Скорее тебя бота отправят в мясные штурмы на клятых фашистов нежели будут лупить по украине и тем более странам НАТО ядеркой
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
АЕV
21:26
У прокремлевской скотобазы все один и тот же скрипт когда по фактам они зашли в тупик)))
Киев представит Вашингтону список целей для ударов дальнобойным оружием по России
ДУ50
21:25
Смарт ТВ, моноблок с win 10
Россияне стали меньше проводить времени в YouTube после его «замедления»
Андрей Трубников
21:24
Согласен. АМД довольно справедливо отхватила у Hardware Unboxer, что новые процессоры 9000 не очень в играх. А вот в 24H2 уже другое дело. Ждём новую RTM сборку Windows.
Браузер Arc Search с искусственным интеллектом появится на Android
3JIbIDEHb
21:24
Лучше бы они перенесли действие в Чикаго или Лас Вегас, времен сериала "Криминальная история". Там еще заглавная тема была Runaway
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
Майор Скрепка
21:20
Ну пока micropenis не сделают винду по подписке, я буду сидеть на 11.
Доля Linux на ПК продолжает расти и может достигнуть 5% к началу следующего года
Джон Коннор
21:20
ага, будет сама вырабатыватьэнергию
Мобильный видеоадаптер RTX 5060 будет на 25% более энергоэффективным, в сравнении с RTX 4060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем