Новый законопроект о безопасности искусственного интеллекта в Калифорнии вызвал обеспокоенность.

В Калифорнии обсуждается новый законопроект, касающийся искусственного интеллекта (ИИ), который вызвал бурные дебаты. Джейсон Квон из OpenAI выразил своё беспокойство по поводу этого предложения, считая, что регулирование ИИ должно быть в руках федерального правительства, а не отдельных штатов.

Законопроект, известный как SB 1047, предлагает новые правила для разработки ИИ, включая обязательное тестирование безопасности перед запуском новых моделей и защиту для сотрудников, сообщающих о проблемах. Он также предусматривает создание специального облачного кластера для поддержки разработки ИИ в Калифорнии.

Сторонники законопроекта утверждают, что он необходим для обеспечения безопасности и надёжности ИИ-технологий. Однако Квон и другие критики опасаются, что такие меры могут отпугнуть компании от работы в Калифорнии и замедлить инновационное развитие в области ИИ.

Сенатор штата, Скотт Винер, ответил на критику, подчеркнув, что законопроект касается всех компаний, работающих в Калифорнии, и нацелен на то, чтобы обязать их проводить тестирование на безопасность. Он подчеркнул, что законопроект SB 1047 является разумным и направлен на предотвращение рисков безопасности.

После обсуждения и внесения поправок, включая отмену уголовного наказания за ложные показания в пользу гражданско-правовых санкций, законопроект был одобрен комитетом. Теперь он ждёт окончательного голосования, после чего будет направлен на подпись губернатору Гэвину Ньюсому.

Этот законопроект может стать важным шагом в регулировании развития искусственного интеллекта, обеспечивая безопасность и надёжность новых технологий. Важно найти баланс между инновациями и безопасностью, чтобы Калифорния продолжала оставаться лидером в области технологий.