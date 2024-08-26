В прошлый раз серийное производство проработало около года.

В Узбекистане возобновили выпуск автомобилей Lada. После того как в 2021 году началось серийное производство, уже в следующем году оно было приостановлено из-за событий на Украине и введенных в связи с этим международных санкций. Но сейчас производство снова запущено, как сообщает сайт Autostrada.uz.

В июле было выпущено всего 6 автомобилей, что говорит о небольшом объеме производства. Какие модели Lada сейчас собирают, не уточняется, однако ранее на заводе "Джизак-ADM" из комплектующих, поставляемых из России, производили модель Lada Vesta.

Возможность возобновления производства Lada Vesta в Узбекистане обсуждалась еще в сентябре прошлого года. Об этом заявил тогдашний глава Минпромторга Денис Мантуров.

Таким образом, несмотря на препятствия, связанные с международной политикой и экономикой, автомобильная промышленность в Узбекистане продолжает развиваться, а местные жители снова имеют возможность приобрести новые автомобили отечественного производства.