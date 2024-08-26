CDU-1MW обеспечивает мегаваттную охлаждающую способность.

Компания LiquidStack, известная своими инновациями в области охлаждения, представила новинку - мощный блок для охлаждения жидкостью, способный справиться с задачами более чем на один мегаватт. Это устройство можно подключить к различным системам, обеспечивая эффективное охлаждение даже самых мощных чипов.

С развитием технологий, особенно в сфере искусственного интеллекта, требования к охлаждению оборудования значительно возросли. Многие современные устройства потребляют более одного киловатта энергии, что делает жидкостное охлаждение не просто желательным, а необходимым. В отличие от традиционных систем, которые могут быть сложными и громоздкими, новый блок от LiquidStack обещает простоту и эффективность.

Этот блок способен охладить, например, целый суперкомпьютер Nvidia с сотнями мощных чипов, что особенно важно для компаний, предоставляющих услуги аренды вычислительных мощностей. Такие компании, как CoreWeave и Lambda, которые используют тысячи ускорителей, теперь могут рассчитывать на более эффективное и надежное охлаждение.

Однако существует опасность в случае отказа таких мощных систем - потенциальный взрыв. LiquidStack предусмотрела этот момент, оснастив свои устройства дополнительными насосами и датчиками для контроля температуры, давления и расхода жидкости, что снижает риски.

Появление на рынке такого продукта как CDU от LiquidStack происходит в момент, когда спрос на эффективные решения в области охлаждения растет в связи с бумом интереса к искусственному интеллекту. Не только LiquidStack стремится удовлетворить этот спрос. Компания Vertiv, например, также расширяет производство оборудования для жидкостного охлаждения, планируя увеличить его в 45 раз к концу 2024 года.

Таким образом, развитие технологий жидкостного охлаждения открывает новые возможности для компаний, работающих в сфере высоких технологий, обеспечивая надежность и эффективность работы оборудования, необходимого для развития искусственного интеллекта и других передовых технологий.