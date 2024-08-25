Производитель заявляет о высоком уровне комфорта.

Китайский автопроизводитель Chery анонсировал скорый выход своего нового кроссовера Tiggo 9 на российский рынок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании, поделившись изображением автомобиля. Tiggo 9 описывается как автомобиль с уникальным дизайном, обеспечивающим безопасность и технологичность на высоком уровне. Этот семейный кроссовер обещает стать символом комфорта благодаря своему прогрессивному дизайну.

Для тех, кто интересуется техническими деталями, Tiggo 9 имеет впечатляющие размеры: длина составляет 4810 мм, ширина - 1925 мм, а высота - 1741 мм. Колесная база равна 2770 мм, что обещает просторный салон. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 238 лошадиных сил, который работает в паре с гибридной системой. Это обеспечивает экономичный расход топлива - всего 5,2 литра на 100 км пути. Кроме того, автомобиль может похвастаться максимальным запасом хода в 1400 км и полным приводом.

Chery Tiggo 9 обещает стать достойным выбором для тех, кто ищет семейный автомобиль, сочетающий в себе стиль, безопасность и эффективность. Ожидается, что его премьера на российском рынке пройдет уже в ближайшее время, и многие автолюбители с нетерпением ждут возможности оценить все преимущества новинки.