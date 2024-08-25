Уже зашли с восточной стороны в районе трассы У50

Буквально на днях приходили новости о том, что российские войска заняли большую часть западного побережья Карловского водохранилища и вышли к селу Калиново. Теперь же источники сообщают, что ВС РФ приступили к штурму непосредственно Карловки с восточной стороны и выходят к трассе У50, соединяющей обозначенное село и город Покровск. Стоит отметить, что с падением Карловки и Калиново, Россия получит полный контроль над ключевым для Донецка водохранилищем.

Вооруженные силы РФ взяли под контроль почти всю береговую линию Карловского водохранилища и только в районе Карловки и расположенного западнее Калиново сохраняется присутствие ВСУ. При этом падение Карловки не только означает полный контроль над водохранилищем, но и возможность выхода к Селидово, где уже, согласно заявлениям официальной власти, все обесточили. Кроме того, взятие Селидово позволит выйти в тыл Кураховской группировке, которая засела в серьезном укрепрайоне.

Кроме того, наступление на Покровском направлении ведется и в сторону самого Покровска. Сегодня российские войска штурмуют оборонительную линию Новградовка-Градовка, но часть населенных пунктов уже взята под контроль. Украинское командование спешно корректирует свои прогнозы и если раньше звучали сроки начала штурма Покровска в сентябре, то сейчас уже говорят про конец августа. Напомним, что согласно заявлениям Верещук в городе объявлена эвакуация и мирному населению рекомендуется покинуть населенный пункт.