Он использовался ВСУ для переброски бронетехники и личного состава в Курскую область РФ.

Российская авиация продолжает работать по тыловым объектам ВСУ в Сумской области с целью прерывания поставок группировке ВСУ, вторгшейся в Курщину. На этот раз пришли известия о массированной бомбардировке железнодорожной станции «Станция хутор Михайловский», который стал важным узлом в деле снабжения украинской группировки. Согласно официальным данным, по станции прилетело до восьми ФАБов.

Жители окрестных домов рассказывают, что одна из авиационных бомб попала в склад с горюче-смазочными материалами, после чего начался пожар. Кроме того, один из боеприпасов предположительно влетел в арсенал, что привело к детонации боекомплекта. На станции разгружаются железнодорожные составы, привозящие к границе свежие подкрепления и военные грузы, поэтому она и стала объектом пристального внимания со стороны командования ВС РФ.

В источниках не уточняется убыль личного состава ВСУ, но стоит отметить тот факт, что российские военные продолжают наносить удары по движущимся колонам и местам дислокации ВСУ. Таким образом ВС РФ стремиться снизить боевой потенциал украинской группировки в Курской области. Также создается блокада, которая препятствует вывозу раненых с территории российской области, что также добавляет проблем. При этом по выявленным целям работает не только авиация, но и артиллерия и расчеты ОТРК «Искандер», а над Сумской областью постоянно барражируют российские дроны-разведчики.

Кроме того, согласно заявлениям командования ВСУ, на территории Сумской области работают российские диверсионно-разведывательные подразделения. ДРГ занимаются наведением на цели высокоточного вооружения, а также совершают атаки на незащищенные военные оъекты украинской армии, включая колоны на марше.