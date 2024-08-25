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g1tarist
Представлено специальное приложение Google Essentials для внедрения сервисов Google в Windows
Приложение предоставит быстрый доступ к разнообразным играм через Google Play Games с синхронизацией прогресса, а также инструментам повышения производительности, таким как «Google Документы».

Google запустила новинку для пользователей Windows - приложение Google Essentials. Это ключ к миру игр и полезных сервисов от Google, но пока что только на компьютерах HP. В будущем обещают, что и другие смогут его установить.
Что дает это приложение? Во-первых, любители игр оценят доступ к Google Play Games и возможность не терять игровой прогресс. Во-вторых, для тех, кто работает и хочет быть продуктивным, есть Google Документы, Диск и Календарь. Не обошлось и без Google Фото и Сообщений - все в одном месте.

Если что-то из этого вам не нужно, не беда - можно удалить любой сервис или даже всё приложение целиком.

#google #windows #games #google essentials
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