Приложение предоставит быстрый доступ к разнообразным играм через Google Play Games с синхронизацией прогресса, а также инструментам повышения производительности, таким как «Google Документы».

Google запустила новинку для пользователей Windows - приложение Google Essentials. Это ключ к миру игр и полезных сервисов от Google, но пока что только на компьютерах HP. В будущем обещают, что и другие смогут его установить.

Что дает это приложение? Во-первых, любители игр оценят доступ к Google Play Games и возможность не терять игровой прогресс. Во-вторых, для тех, кто работает и хочет быть продуктивным, есть Google Документы, Диск и Календарь. Не обошлось и без Google Фото и Сообщений - все в одном месте.



Если что-то из этого вам не нужно, не беда - можно удалить любой сервис или даже всё приложение целиком.