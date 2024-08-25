Чтобы добраться до электроники, придется плавить эпоксидное покрытие.

Эксперты из iFixit провели анализ новинки от Samsung - умного кольца Galaxy Ring, стоимостью 400 долларов. К их сожалению, выяснилось, что ремонт этого устройства невозможен. Главная проблема заключается в том, что аккумулятор кольца заменить не получится без повреждения самого изделия. Для доступа к внутренним компонентам пришлось применить нестандартные методы: расплавить эпоксидное покрытие и аккуратно отделить его зубочисткой.

Внутри кольца обнаружились следующие элементы: процессор Nordic Semiconductor nRF5340 с двумя ядрами Arm Cortex-33, 512 КБ оперативной памяти и 1 МБ встроенной памяти, а также модули Bluetooth 5.4 и NFC. Не обошлось и без маленькой катушки для беспроводной зарядки и антенны, обеспечивающей связь между кольцом и смартфоном.



Однако из-за того, что аккумулятор заменить нельзя, срок службы устройства, по мнению специалистов iFixit, не превысит двух лет. Это стандартный период для многих современных аккумуляторов до их полного износа. Похоже, что в Samsung считают такой срок вполне приемлемым, учитывая быстрое обновление гаджетов в наше время.



Таким образом, покупателям важно знать, что инвестируя в Samsung Galaxy Ring, они получают устройство с ограниченным сроком службы и без возможности ремонта. Это стоит учитывать при принятии решения о покупке.